عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدفاع الأمريكي: النظام الإيراني يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن النظام الإيراني يهدد الأمن والاستقرار والتجارة العالمية.



وقال إسبر، في تغريدة له: "النظام الإيراني يتحدى الأعراف الدولية من خلال القيام بالأنشطة الخبيثة التي تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والتجارة العالمية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن للتصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت، الإثنين، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران ستسهم في حرمان طهران من تمويل شبكة المستشارين السريين للمرشد علي خامنئي، الداعمين للإرهاب في جميع أنحاء العالم.

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وأكدت مورجان أورتيجاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مكتب المرشد الإيراني مستمر في تصدير سياسة تقويض الاستقرار العالمي.

والشخصيات التي شملتها العقوبات هي: سيد مجتبى حسيني خامنئي نجل مرشد إيران، ومحمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، وحسين دهقان وزير الدفاع السابق، ومحمد محمدي قلبايقاني رئيس مكتب مرشد إيران، وغلام علي حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني السابق، ووحيد حقانيان قائد الحرس الخاص لمرشد إيران.

كما شملت إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وعلي أكبر ولايتي، مستشار مرشد إيران للشؤون السياسية الدولية.

أما الكيان المستهدف بالعقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ومطلع الشهر الجاري، أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط، بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولاً من شراء الخام الإيراني.