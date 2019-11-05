شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيسة حزب الخير التركى المعارض: شبابنا فقدوا الأمل فى دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لرئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشنار، والملقبة بالمرأة الحديدية فى تركيا، وهى تؤكد أن الشباب فى تركيا فقد الثقة فى بلاده.

وتقول رئيسة حزب الخير التركى المعارض خلال الفيديو: "في آخر شهرين أصبح 2 مليون مواطن تركى عاطلين، تعرفون ما معنى هذا؟، فعلى سبيل المثال عدد سكان محافظة أضنة 2 مليون و200 ألف، هذا يعني أنه في آخر شهرين أصبح ما يقرب من عدد سكان أضنة عاطلين عن العمل، وفي آخر شهرين أصبح ما يقرب من عدد سكان بورصة عاطلين عن العمل، وفي آخر شهرين أصبح لدينا عاطلون عن العمل بعدد سكان قونية.

Advertisements

وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض: في آخر شهرين أصبح مواطنونا العاطلون عن العمل ضعف سكان صقاريا، وكل واحد من هؤلاء بالنسبة لأردوغان وصهره مجرد رقم، أما بالنسبة لنا فكل عاطل يعني قصة موجعة، قصة أب يطلب ابنه منه المصروف لكنه لا يتمكن من إعطائه، وقصة أب يخرج من منزله مبكرًا يوم السوق حتى لا يطلبوا منه أموالًا.

وقالت رئيسة حزب الخير التركى المعارض: هي قصة نسائنا التي تغلق الغاز بعد خروج زوجها وتتحدث في هذا الأمر مع جيرانها وفي الأسواق، وهي قصة الشباب في الثلاثين الذين لا يزالون يحتاجون لمصروف من آبائهم، وهي قصة فتياتنا اللواتي يتألمن لأنهن غير قادرات على مساعدة عائلاتهن، وهي قصة شبابنا الذي فقد الأمل في دولته، ويضطرون لرسم أحلامهن بالهجرة للخارج.