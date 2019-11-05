شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: "تميم" يعادى الشعوب العربية لمصالحه المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين واصل معاداة الشعوب العربية والوقوف ضد رغباتها من أجل تحقيق أغراضه الإرهابية، وهو الأمر الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكان آخرها ما حدث في سوريا.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد، أمير قطر، تمسك بدعم حلفائه في محور الشر الذي يضم تركيا وإيران على حد سواء، بغض النظر عن مصالح الشعب العربي في سوريا أو العراق واليمن وليبيا، فالأمر الذي يعنيه هو تنفيذ المخططات التركية والإيرانية في المنطقة التي لن تتم سوى في ظل وجود حليف لهم يستطيع أن يتحرك بحرية في تلك الدول وأن يكون دعمه المباشر لهم بمثابة أمر طبيعي ولكنه في حقيقة الأمر يتم إرساله إلى الإرهابيين سرًا.

وأوضح موقع قطريليكس، أن إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن تميم بن حمد قام بتمويل عملية غزو سوريا وإقامة ما تسميه المنطقة الآمنة بمثابة التأكيد الذي لا يقبل الشك أو التأويل أن قطر تدعم كل ما يدمر الدول العربية.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه في ليبيا لم يختلف الوضع كثيرًا حيث يعاني الشعب الليبي أزمات وكوارث جمّة جراء استمرار تنظيم الحمدين في دعم ميليشيات طرابلس بقيادة فايز السراج الأمر الذي أدى إلى عمليات قتل موسعة بحق الشعب الليبي الأعزل وفاقم من استمرار المعاناة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في أرض عمر المختار.

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وأشار موقع قطريليكس، أن الشعوب العربية تعاني من تغلل الإرهاب داخل مفاصلها برعاية قطرية وإيرانية وتركية ويقوم تنظيم الحمدين بتنفيذ كل رغبات طهران وأنقرة بدون تفكير وبغض النظر عن كون ذلك ضد مصالح الشعوب العربية أم لا، وهل سيدمرها أم سيعمل على إنهاء حالة الانقسام الناتجة عن مخططات دول تحالف الشر.