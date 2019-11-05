اليوم.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الورشة لإبداعات الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

يفتتح مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرض الورشة لإبداعات الطفل، لعرض مجموعة من أعمال الأطفال المشاركين في عدد من الورش التدريبية بالمكتبة.

يأتي المعرض ضمن فعاليات الاحتفالية السنوية لمدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية، وتعد تلك الدورة الثانية عشر لمعرض الورشة حيث يتضمن عرضًا لأعمال الأطفال الذين شاركوا في ورش العمل المختلفة والتي أقيمت على مدار إجازتي نصف العام والصيف.

وتتنوع ورش العمل التي تقدمها مدرسة الفنون بين الفنون التشكيلية بأعمال "نحت، خزف، موزاييك، صلصال" وفي مجال المسرح بأعمال تصنيع العرائس، والألعاب المسرحية، وفي مجال السينما في تخصصات "فيلم تحريك، مبادئ صناعة الفيلم، مبادئ صناعة فيلم رسوم متحركة".

ويتضمن المعرض هذا العام نتاج لورش عمل برنامج مدرسة الفنون لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت مدرسة الفنون بتصميم برنامج في صورة ورش عمل فنية صُممت خصيصًا لهم، كما يقام على هامش المعرض 4 ورش عمل فنية يومي الجمعة 15 و22 نوفمبر الجاري في تخصص "التصميمات، النحت، الأوريجامي، الكولاج."