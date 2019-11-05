كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق، أبو بكر البغدادي، بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ عملية "كايلا مولر"، والتي أسفرت عن مقتل الإرهابي الأول على العالم.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن المليشيات الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا استطاعت اعتقال شقيقة "البغدادي"، حيث كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها.

ونقلت الوكالة عن مسئول تركي، قوله إن المقبوض عليهم يخضعون حاليا للتحقيق، بعد نقلهم إلى مركز احتجاز خاص بتركيا.

يأتي هذا في الوقت الذي ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا وسط إدانات دولية واسعة لما تقوم به تركيا والمليشيات التابعة لها في حق الأكراد الذين يعيشون في هذه المنطقة.