شكرا لقرائتكم تركيا تعتقل شقيقة البغدادي شمال سرق سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، اليوم الاثنين، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأميركية.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاما، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

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وصرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا اعتقلت يوم الاثنين شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، وذلك في مدينة أعزاز بشمال سوريا وأنها تستجوبها الآن هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين احتجزتهما أيضا.

وقال المسؤول التركي "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز... نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وقال مسؤول تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من تم اعتقالهم "منجم من الذهب" بالنسبة للمخابرات.

وأضاف أن "ما تعرفه عن داعش يمكن أن يوسع بشكل كبير في فهم التنظيم ويساعد في القبض على المزيد من الأشرار".