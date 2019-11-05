السلطات العراقية تفشل مخططا إرهابيا بالتزامن مع التظاهرات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد احبطت السلطات العراقية، مخطط ارهابي في اراضيها. وأعلنت خلية الإعلام الأمنيّ العراقيّ في بيان لها على تويتر أنّ قوة من قيادة العمليات الخاصة ألقت القبض على الإرهابيّ المدعوّ “أبو هارون” في كمين محكم جنوبيّ العاصمة، مشيرةً إلى أنه عثر بعد التحقيق معه على أسلحة ومخازن ومعدّات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدّة لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات.

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