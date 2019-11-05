تركيا تعتقل شقيقة البغدادي بسوريا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن تركيا اعتقلت، اليوم الثلاثاء، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي، شمالي سوريا، فيما جرى نقلها إلى مركز احتجاز تركي.
ونقلت الشبكة عن مسئول تركي قوله إن شقيقة البغدادي "كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهم تركيا حالياً".
وأضاف أنه تم اعتقال "رسمية عواد" عند مداهمة حاوية قرب أعزاز، مشيراً إلى أنه تم نقلها إلى مركز احتجاز تركي.
وأعرب المسئول التركي عن أمله في استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم داعش.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد هدد بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.
والشهر الماضي، اعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا بعد أن شنت هجوماً عسكرياً هناك.
وتحاول أنقرة الضغط بورقة سجناء داعش على الدول الأوروبية التي ترى في عودتهم خطراً يهدد أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.
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