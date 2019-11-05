شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سورى: جماعة الإخوان تساند احتلال أردوغان من أجل مصلحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلمان شبيب، السياسي السوري، ورئيس حزب سوريا أولاً، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل جرائمه في شمال سوريا، ضد المواطنين للاستيلاء على أراضيهم وتنفيذ مخطط الرئيس التركي فى سوريا، إضافة إلى دعم الجماعات الإرهابية لاستخدامهم في عمليات إرهابية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش التركي أيضًا وقواته فى سوريا، يحصدون خسائر عديدة نتيجة القتال مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف السياسي السوري فى تصريح لـ"الخليج 365" أن جماعة الإخوان في سوريا، ترتكب الجرائم ضد الشعب السوري، وذلك بمساندتها للاحتلال التركي الغاشم على مناطق سوريا، مؤكدًا أن الإخوان أصبحت تخدم وموجود للبيع والايجار لأى قوة استعمارية، طالما كيانها موجودة، فغرضها الأساسي هو الحفاظ على الجماعة والكيان وليس الوطن.

وتابع رئيس حزب سوريا أولاً أن جماعة الإخوان الإرهابية تستعد لتقديم أوطانها مقابل السلطة، مشروع الإخوان فشل في المنطقة العربية، ويتواطئون مع القوة الخارجية من أجل مصلحتهم على حساب الأوطان.

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