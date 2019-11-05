شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكاميرون يوقع قروضًا بنحو 55 مليون دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:51 صباحًا, 5 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات وقع الرئيس الكامروني بول بيا مرسومًا يقضي بإبرام اتفاقات قرض بنحو 55 مليون دولار لفائدة مشاريع تنموية مع ثلاث مؤسسات مالية دولية وعربية.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن قرضًا أولاً بقيمة 28 مليون دولار سيمنحه الصندوق الدولي للزراعة لفائدة مشاريع زراعية ورعوية يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 5 آلاف مشروع.

كما يمنح الصندوق الكويتي للتنمية قرضًا بـ 15 مليون دولار لبناء وصلة من طريق جديد يبلغ طولها نحو 200 كيلومترا .

وفي الإطار نفسه يمنح صندوق أبوظبي للتنمية قرضًا لنفس الغرض بقيمة 12 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرون يوقع قروضًا بنحو 55 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.