رويترز: تركيا تعلن القبض على شقيقة البغدادي شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول تركي بارز لـ"رويترز" أن قوات بلاده ألقت القبض على شقيقة أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الذي قتل مؤخرا في هجوم للقوات الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي لم يتم الكشف عنه: "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب مدينة أعزاز بشمال سوريا.. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وأشار إلى أنه يتم استجوابها حاليا هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين تم احتجازهما أيضا.





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وكان تنظيم داعش أكد، الخميس الماضي، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية، معلنا تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا إلى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.

ولم يتم إلا نادرا تداول اسم القرشي بين الأسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر الشهر الماضي، مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غربي سوريا.