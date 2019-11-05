الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه للسلام في السودان

أشاد الاتحاد الأفريقي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، مؤكدا دعمه لجهود السلام التي تقوم بها الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب الاتحاد في الخرطوم السفير محمد بلعيش مع الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم محمد أحمد.

وشدد بلعيش، خلال اللقاء، على ضرورة حشد المجتمع الدولي لمعالجة أوضاع المناطق المتأثرة بالحرب في السودان، مؤكدا دعم الاتحاد لجهود السلام وإنجاح الفترة الانتقالية بالبلاد.

وأعرب عن دعم الاتحاد لمحادثات السلام السودانية التي تستضيفها جوبا.

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من جانبها، ثمّنت الوكيل المساعد بالخارجية السودانية الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لبلادها.

وأشادت بالدور الفعال الذي لعبه الاتحاد عبر مبعوثه الخاص للتوصل للاتفاق خلال المرحلة الماضية، مؤكدة ثقة السودان بالاتحاد الأفريقي.

وأكدت ضرورة إحكام التنسيق لتوحيد الجهود المبذولة لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في هذا الجانب.

وعلى هامش اللقاء، تم الاتفاق على استمرار تعزيز التعاون والمشاورات مع مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك فيما اطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، على خطط السلام في شمال إقليم دارفور، التي أعلنها مجلس الوزراء الانتقالي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وعقد حمدوك اجتماعاً بقاعة مجلس الوزراء بالفاشر مع مجلس حكومة ولجنة أمن ولاية دارفور، بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي.