الحكومة العراقية تقرر قطع الإنترنت في البلاد حتى إشعار آخر

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العين الإخبارية - دلشاد الدلويالثلاثاء 2019/11/5 02:41 ص بتوقيت أبوظبي
استمرار مظاهرات العراقيين رفضا للنفوذ الإيراني ببلادهم
قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، قطع الإنترنت في البلاد حتى إشعار آخر.
وقال مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، لـ"العين الإخبارية"، إن "مجلس الأمن الوطني قرر قطع الإنترنت في العراق حتى إشعار آخر".
وأشار إلى أن الانقطاع يأتي ضمن خطة الحكومة لاحتواء الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق.
وكانت الشرطة العراقية قد قالت إن مندسين في احتجاجات بمحافظة ذي قار استهدفوا المحتجين والقوات الأمنية بالرصاص الحي.
وذكرت مصادر طبية عراقية أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه حرس الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.
ويواصل المتظاهرون في ذي قار اعتصامهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار، وأغلقوا 3 جسور استراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الإثنين، وقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 150 مصابا، بينهم أفراد من الجيش، إثر الاحتجاجات في بغداد.
ودخلت المظاهرات العراقية يومها الـ11 حتى الآن في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب لإقالة رئيس الحكومة وحل البرلمان ومحاكمة المفسدين والمتورطين بقتل المتظاهرين واستهدافهم وإعلان حكومة إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي وأممي.
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