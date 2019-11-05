شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد وزارى سودانى يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجهت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، ووزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، مساء الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت إليه واشنطن بعد غد ، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي.



وكانت الخرطوم أعلنت أنها وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي، الذي يضم وزارة الخزانة الأمريكية، ووزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي.

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