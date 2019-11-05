شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة يتوسط بين الحريري وباسيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

كشفت مصادر خاصة بـ«الخليج 365» أن وساطة جدية بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل انطلقت لتجاوز الأزمة الحكومية عبر رجل الأعمال اللبناني الجنسية، الأردني الأصل، علاء الخواجة. وقالت المصادر إن الوزير باسيل زار منزل الخواجة في منطقة الأشرفية في بيروت، واستمر الاجتماع بينهما ما يزيد على الساعتين قبل أن يزور باسيل الحريري في بيت الوسط.

وأضافت المصادر أن وساطة الخواجة تقوم على قبول الرئيس الحريري بوجود الوزير باسيل في الحكومة الجديدة مقابل التفاهم حول الملفات التي ستواجهها الحكومة الجديدة، خصوصا الاقتصادي والمالي منها.