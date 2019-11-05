شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك جديد.. طهران تنتج 5 كلغ يورانيوم يوميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)، "الخليج 365" (جدة)

في انتهاك جديد للاتفاق النووي، أعلن النظام الإيراني أنه بات ينتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين، وتشغيل 30 جهاز طرد مركزي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس (الإثنين) إن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما. وأضاف أن طهران قامت بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز «آي آر 6».

وأعلن صالحي للتلفزيون الرسمي: نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي «آب. آر. 6»، معتبراً أن هذه الخطوة تظهر «قدرة وعزم» إيران. وأوضح أنه تمت إضافة الأجهزة الجديدة المتطورة لمنظومة الطرد المركزي خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على أن هذه الأجهزة «هي إنتاج وطني ولا تقل جودة عن نظيرتها الأجنبية».

ويمكن لجهاز الطرد المركزي «آي. آر. 6» إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعة إنتاج الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي «آي. آر. 1». وألزم الاتفاق النووي إيران باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من طراز «آي. آر. 1» لتخصيب اليورانيوم عبر غاز سداسي فلوريد اليورانيوم سريع الدوران.

ويشير تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى أن إيران ستخفض المدة التي توقعها العلماء، والتي قدرت بعام واحد، والتي تحتاجها طهران لامتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، إذا اختارت السعي لامتلاك سلاح نووي.

من جهته، اعترف وزير خارجية الملالي جواد ظريف، بأن غسل الأموال في إيران يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن ظريف زعمه أمام البرلمان (الأحد) بأن «النظام بريء من عمليات غسل الأموال»، متهما ما وصفها بـ «جماعات الضغط» و«عصابات التهريب»، بالوقوف وراء الظاهرة.

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وانتقد ظريف ما وصفها بالحملة الشعواء من قبل التيارات المنافسة للحكومة، على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمها الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسل الأموال وأهمها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو».وقال للنواب إن تصريحاته السابقة حول غسل الأموال والتي أثارت جدلا، قد تكررت أيضا من قِبل العديد من المسؤولين الآخرين.

وكان ظريف أفاد في تصريحات سابقة بأن «أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من غسل الأموال في إيران ينفقون الملايين للحيلولة دون إقرار تشريعات الشفافية المالية في إيران».

وأكد أن «غسل الأموال هو حقيقة واقعة في بلدنا وهناك الكثير ممن يستفيدون منها»، متهما بشكل ضمني المتشددين ومن خلفهم الحرس الثوري بالوقوف وراء تعطيل القوانين التي تحاسب المتورطين بغسل الأموال.

ورغم أن ظريف تراجع لاحقا أمام هجوم المتشددين وأوضح أنه لم يتهم أي جهة محددة بغسل الأموال، ومع ذلك، استمر مقربو المرشد الأعلى علي خامنئي، في انتقاداتهم اللاذعة ضده واتهامه بالعمل لأجندة الغرب.

وكان المدعي العام الإيراني ذكر أن الاتهامات التي وجهها ظريف أخيراً بغسل الأموال في إيران لا أساس لها من الصحة. وهددت الكتلة المحافظة في البرلمان بإقالة ظريف بسبب تصريحاته.

ولإرضاء منتقديه، أعاد ظريف صياغة تصريحاته السابقة، لكنه أصر في كلمته أمس الأول أن «هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية والبعض منها تمت محاكمته بسبب كسب المال عن طريق غسل الأموال». وكان ظريف يشير إلى وحيد مظلومين، المعروف بلقب «سلطان العملة الصعبة»، والذي أُعدم في ديسمبر 2018 بتهمة «امتلاك أطنان من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلي». وتساءل ظريف: «إذا لم يكن هناك غسل أموال في البلاد فما هي الاتهامات التي أعدم على أساسها سلطان العملات؟».