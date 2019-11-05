شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء: مقتل 83 إرهابياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قتل 83 إرهابيا خلال مواجهات وعمليات مداهمة وتمشيط في سيناء. وأعلن بيان عسكري للجيش المصري أمس (الإثنين)، تصفية 77 إرهابيا عثر بحوزتهم على 56 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال في شمال ووسط سيناء. وأضاف أن عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة.

ولفت البيان إلى استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي، منها 9 على الاتجاه الشمالي الشرقي و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وأضاف أنه تم اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وذكر أن القوات تمكنت من ضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، خاصة بالعناصر الإرهابية، وأكد القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.