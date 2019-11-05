انقطاع خدمة الانترنت في بغداد وعدد من المدن العراقية

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن خدمة الانترنت قد انقطعت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن بالبلاد.

وفي السياق ذاته، أفاد مرصد "نتبلوكس" في بيان له "بانخفاض اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وشار البيان إلى تأثر "البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى"، مضيفاً أن "الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع تم رصده في بغداد حتى اليوم".

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يأتي هذا بعد ورود تقارير عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، يوم أمس الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

ودخلت التظاهرات العراقية يومها الحادي عشر، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

ويطالب المحتجون بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، ومحاكمة الفاسدين، والمسئولين عن قتل المتظاهرين.

كما يطالب المتظاهرون بإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.