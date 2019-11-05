ماذا قال ترامب للسيسي بشأن مفاوضات سد النهضة ؟

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مكالمة هاتفية بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع "فيسبوك"، تفاصيل مكالمته مع ترامب، حيث قال: "سعدت كثيرًا بمكالمتي اليوم مع الرئيس ترامب، والتي تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها.

وأضاف الرئيس السيسي: "أجدد أمتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".

وأكد السيسي، ثقته الكاملة في هذه رعاية أمريكا للمفاوضات، لافتًا إلى أن من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق جميع الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية.

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وذكرت بوابة "العين" الإخبارية أن ترامب أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه سيستقبل شخصياً وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بالبيت الأبيض قريباً لبحث مشاورات سد النهضة.

وأكد ترامب حرصه التام على نجاح مفاوضات سد النهضة.

ومن المقرر أن يتوجه، اليوم الثلاثاء، وفد سوداني رفيع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت له إدارة ترامب، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.

وسيعقد الاجتماع يوم غد الأربعاء بدعوة من واشنطن، للتباحث بشأن سد النهضة وكسر جمود المفاوضات في وجود ممثلين عن الإدارة الأمريكية.

وسادت أجواء إيجابية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول ملف سد النهضة، وذلك على هامش قمة روسيا - أفريقيا التي انعقدت مؤخراً في منتجع سوتشي الروسي آواخر الشهر الماضي.