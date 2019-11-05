أ. ب: تركيا تعتقل شقيقة البغدادي شمال غرب سوريا

اعلن مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس" إن ​تركيا​ اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش"، الذي قتلته ​القوات الأميركية​، أبوبكر البغدادي.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب ​سوريا​. وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاما، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

وقال مسؤول تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من تم اعتقالهم هذا "منجم من ​الذهب​" بالنسبة للمخابرات. وأضاف أن "ما تعرفه عن "داعش" يمكن أن يوسع بشكل كبير في فهم التنظيم ويساعد في القبض على المزيد من الأشرار".

ولا يُعرف سوى القليل عن أخت البغدادي، الذي قتل في غارة أميركية في ​محافظة إدلب​ القريبة الشهر الماضي.