ليندسي هويل رئيسا جديدا لمجلس العموم البريطاني

اختار النواب البريطانيون النائب العمالي ​ليندسي هويل​ رئيسًا جديداً لمجلس العموم خلفا لرئيس المجلس المستقيل ​جون بيركو​ الذي شغل هذا المنصب مدة عشر سنوات.

وهويل كان المرشح الاوفر حظا وتم انتخابه (62 عاما) في الجولة الرابعة بغالبية 325 صوتا من أصل 540.

وسيتولى مهمة حساسة تتمثل في قيادة المناقشات حول خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ امام برلمان سيتم تحديد وجهته من خلال ​انتخابات​ 12 كانون الاول المقبل.

وقد ترشّح سبعة نواب لخلافة بيركو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ب​بريكست​ عبر اختيار تعديلات وإدخال اجراءات يشير أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل.

وواجه بيركو اتّهامات كذلك بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز اكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه.

وهويل نائب بيركو منذ العام 2010. وهو نائب عن ​حزب العمال​ على مدى 22 عامًا.



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