ترامب: ندرس إبرام اتفاق كبير مع روسيا والصين حول السيطرة على الأسلحة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "بلاده تدرس إبرام اتفاق كبير حول السيطرة على الأسلحة مع ​روسيا​ و​الصين​"، معتبرا أنهما "تريدان أيضا التوصل إليه".

وأوضح ترامب "أننا نعمل مع الصين، كما نعمل مع روسيا. أعتقد أنهما ترغبان أيضا في القيام بذلك، خاصة عندما يدور الحديث عن أسلحة نووية"، لافتاً الى "اننا نفكر في نوع من الاتفاق الكبير حول السيطرة على الأسلحة مع الصين وروسيا، وربما أي جانب آخر".

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