مسيرة صامتة في زغرتا دعما لمطالب الحراك الشعبي ولعدم ايجاد حل لازمة النفايات

نظمت مجموعة من الناشطين في زغرتا مسيرة صامتة دعما لمطالب ​الحراك الشعبي​، انتهت بوقفة احتجاج أمام سراي زغرتا حيث مبنى ​بلدية زغرتا​ اهدن، للتعبير عن رفضهم لعدم ايجاد حل ل​أزمة النفايات​ المتجددة.

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