خواجة: قانون الانتخاب اساس في تمثيل اوسع شرائح المجتمع والانتقال للدولة المدنية

اشار عضو تكتل "​التنمية والتحرير​" النائب ​محمد خواجة​ الى انه تبين اننا لا نمتلك سلطة رشيدة بل سلطة يطغى عليها المصالح الخاصة على العامة، ونحن مع بقاء المتظاهرين في الساحات ولكن ليس عبر ​قطع الطرقات​ للضغط على ​السلطة​ لتحقيق المطالب. واعتبر انه يجب ان يتم تمثيل الحراك في ​الحكومة​.

واعتبر خواجة في حديث تلفزيوني، ان ​قانون الانتخاب​ اساس في تمثيل اوسع شرائح المجتمع، والتحول من نظام الطوائف الى نظام المواطنة يكون عبر قانون انتخابي على اساس ​لبنان​ دائرة واحد وفق ​النسبية​، وهذه الدائرة الكبرى مع الوقت تصنع الخطاب الوطني.

واكد انه مع فتح نقاش مباشر ل​الغاء الطائفية​ السياسية،لاننا في ظروف موضوعية مؤاتية لالغاء الطائفية السياسية. واعتبر ان ​النظام اللبناني​ القائم هو نظام طائفي فقد كل دوره اليوم.