خواجة: قانون الانتخاب اساس في تمثيل اوسع شرائح المجتمع والانتقال للدولة المدنية

اشار عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة الى انه تبين اننا لا نمتلك سلطة رشيدة بل سلطة يطغى عليها المصالح الخاصة على العامة، ونحن مع بقاء المتظاهرين في الساحات ولكن ليس عبر قطع الطرقات للضغط على السلطة لتحقيق المطالب. واعتبر انه يجب ان يتم تمثيل الحراك في الحكومة.
واعتبر خواجة في حديث تلفزيوني، ان قانون الانتخاب اساس في تمثيل اوسع شرائح المجتمع، والتحول من نظام الطوائف الى نظام المواطنة يكون عبر قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة واحد وفق النسبية، وهذه الدائرة الكبرى مع الوقت تصنع الخطاب الوطني.
واكد انه مع فتح نقاش مباشر لالغاء الطائفية السياسية،لاننا في ظروف موضوعية مؤاتية لالغاء الطائفية السياسية. واعتبر ان النظام اللبناني القائم هو نظام طائفي فقد كل دوره اليوم.
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