العمالي هويل رئيسًا للبرلمان البريطاني









اسماء السيد - انتخب مجلس العموم البريطاني، مساء الإثنين، النائب العمالي السير ليندسي هويل رئيسا له خلفا للرئيس المستقيل المثير للجدل جون بيركو، وذلك بعد أربع جولات من التصويت في معركة انتخابية صعبة بين سبعة مرشحين.

ويأتي انتخاب رئيس مجلس العموم الجديد، قبل أكثر من شهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة يوم 12 ديسمبر التي تم التوافق عليها بين الأحزاب البريطانية بحثا عن طريق لتجاوز أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وواجه رئيس مجلس العموم الجديد خلال التصويت السري تحديات صعبة من المرشحين الآخرين تتقدمهم السيدتان العمالية هارييت هارمان والمحافظة الليدي إليانور لينغ، وكذلك من المرشحين الآخرين روزي وينترتون وميغ هيلير وإدوارد لي وكريس براينت.

نائب تشورلي

والسير ليندساي هارفي هويل من مواليد 10 يونيو 1957 في ادلينغتون في مقاطعة لانكشير، وهو عضو مجلس العموم عن دائرة تشورلي منذ عام 1997. وكان انتخب في اقتراع سري في 8 يونيو 2010 نائبا لرئيس المجلس المستقيل جون بيركو.

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هويل في مقعد الرئاسة

ورئيس البرلمان البريطاني الجديد ينتمي لعائلة سياسية، فهو نجل النائب العمالي السابق دوغ هويل (البارون بارون هويل)، وكان درس في مدرسة مقاطعة أندرتون الابتدائية في أدلينغتون وكلية لوردز في بولتون، وقبل انتخابه نائبا في مجلس العموم كان يدير أعماله الخاصة بطباعة المنسوجات والنسيج.

وفي الانتخابات المحلية عام 1980، تم انتخاب ليندسي هويل مستشارًا لحزب العمال في مجلس كورلي في دائرة أدلينغتون، حيث تمكن من هزيمة مرشح حزب المحافظين، وظل يحتفظ بالموقع حتى عام 1998.

وفي فبراير 1996 ، تم اختيار ليندسي هويل للترشيح كمرشح عن حزب العمل في دائرة تشورلي Chorley الانتخابية في الانتخابات العامة لعام 1997 حيث فاز بأغلبية 7625، وظل نائبا لهذه الدائرة كوال السنوات الماضية وإلى اللحظة.

وعمل السير ليندسي هويل كعضو في لجنة التجارة والصناعة (فيما بعد لجنة الأعمال) في مجلس العموم من 1998 إلى 2010 وكعضو في لجنة التدقيق الأوروبية من 2005 إلى 2010. كما أنه يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة جبل طارق البريطانية التابعة لكل الأحزاب في البرلمان ونائبًا لرئيس مجموعة جزر فيرجن البريطانية التابعة لجميع الأحزاب.

وكان تم منح هويل وسام فارس الإمبراطورية في عام 2018 مع مرتبة الشرف للخدمة البرلمانية والسياسية ليحمل لقب (سير). وبعيدًا عن السياسة، فإنه أحد أنصار فريق كرة القدم المحلي (بولتون واندررز).