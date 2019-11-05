تعرف على أنواع المعاشات المستحقة لذوى القدرات الخاصة.. وطرق الجمع بينها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تفاصيل أولوية المعاشات التي يحق لذوى القدرات الخاصة الجمع بينها، وفيما يلى نرصد بالترتيب: وفقا للائحة التنفيذية وفقا للائحة التنفيذية في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه. Advertisements المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. المعاش المستحق عن الوالدين المعاش المستحق عن الأولاد. المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

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