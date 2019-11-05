رئيس التنسيق الحضاري يكشف تفاصيل تطوير ميدان المحطة بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن هناك خطة لتطوير 46 ميدانًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف أبو سعدة، في تصريحات لـ"الخليج 365": "كان آخر ميدان تم تطويره هو ميدان المحطة في طنطا بمحافظة الغربية، وغيرنا مسارات السير فيه وإعادة تخطيطه، مع الحفاظ على شكل المحطة"، مشيرًا: "وجدنا أن المحطة تراثية ولها تاريخ طويل، ومسجلة ضمن قائمة التراث المادي بالمدينة، فقمنا بالإبقاء عليها مع إعادة تطوير الرؤية البصرية للميدان ككل".
وتابع: "محافظ الغربية أعجب بالتطوير، وشكّل لجنة مشتركة من المحافظة والجهاز، لاستكمال التطوير الذي بدأناه".
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