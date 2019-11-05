بعد تطويره.. محافظ دمياط تتفقد السوق الحضاري في رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء أمس الاثنين، زيارة تفقدية لمدينة رأس البر، والتي استهلتها بمتابعة الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري والذي تقوم بتنفيذه وزارة الإنتاج الحربي وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه.

وأكدت المحافظ، خلال الجولة، أن هذا المشروع جرى تصميمه طبقًا للطراز المعماري للمدينة ليتلائم مع مكانتها الحضارية والسياحية بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية التي ظهرت بشارع النيل قبل تطويره.

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وأضافت أن السوق جرى إنشاؤه على مساحة 3250 مترًا مربعًا ويضم 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة شاملة دورات المياه والإدارة، كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة تنسيق الموقع العام والإنارة الخاصة بالسوق.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد عدد من الشوارع بالمدينة، وأمرت بفتح كافة الشوارع والممرات لتحقيق السيولة المرورية، موجهة أيضًا بتنسيق الحدائق والمناطق الخضراء بالمدينة، كما شددت على تنفيذ الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي الموجودة على جسور النيل.

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