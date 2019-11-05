إصابة 5 في ثلاث حوادث متفرقة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أصيب 5 أشخاص، مساء أمس الاثنين، في 3 حوادث متفرقة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد.
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين إلى مستشفى الداخلة والخارجة العام.
وتبين إصابة "أحمد كمال عبدالعزيز، 25 سنة، في تصادم سيارة بمدينة موط بمركز الداخلة، ونقل إلى مسشتفى الداخلة العام لتلقي العلاج.
وأصيب شخصان في تصادم سيارة بدراجة نارية في شارع جمال عبدالناصر بمدينة الخارجة، أمام مبنى ديوان المحافظة القديم، أسفر عن إصابة "أحمد محمد حسين" 19 سنة، باشتباه نزيف في البطن وكدمات بالصدر، و"الحسيني أشرف سيد" 21 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، ونقلا إلى مستشفى الخارجة العام.
كما أصيب شخصان في تصادم سيارة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة "إبراهيم سليمان سيد"، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم أحمد زيدان"، 27 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفقدان في الوعي، ونقلا إلى مستشفى الداخلة العام.
وتحررت المحاضر اللازمة بالحوادث، وجرى إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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