بالصور - انهيار مبنى مصنع قليوب المحترق بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

انهار الجزء الثاني من مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب، جراء الحريق الذي نشب فيه أمس الاثنين، وتعكف قوات الحماية المدنية على إطفائه منذ 5 ساعات وحتى الآن.

وقال محافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق، إنه إلى الآن لا تزال السيطرة على الحريق مهمة صعبة، بسبب المواد شديدة الاشتعال التي يحويها المخزن التابع لإحدى شركات قطع غيار الدراجات النارية.

ووجّه المحافظ بتوفير 30 سيارة إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، في محاولة لإطفاء الحريق.

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وانتقل المحافظ ومدير الأمن اللواء طارق عجيز إلى موقع الحادث، للوقوف على عملية السيطرة على النيران.

يذكر أن الحريق اندلع قرابة الساعة الخامسة مساء أمس، في المخزن القائم على مساحة 200 متر، ثم امتد على مساحة 4200 متر، بفعل مكوناته القابلة للاشتعال.

ووصل الحريق، وفق تصريحات المحافظ، إلى الطوابق الثلاثة الأولى من المخزن، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق، ولا تزال جهود محاولة السيطرة على الحريق مستمرة.​