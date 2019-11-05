لم يصدر قرار بضبطه.. أول إجراء قانوني ضد "حمو بيكا" في واقعة "الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، إنه لم يصدر قرارًا من النيابة بضبط وإحضار مغني المهرجانات حمو بيكا حتى الآن.

وبدأت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الإثنين وفق مصدر قضائي، التحقيق في واقعة اتهام محمد محمود مصطفى سيد أحمد، وشهرته "حمو بيكا"، باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضًا على رفض منحه تصريح بالعمل.

وحرر محامي النقابة ياسر قنطوش بلاغًا بنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

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واستمعت نيابة الدخيلة برئاسة المستشار مصطفى المنشاوي، لأقوال المحامي في البلاغ، والذي أكد أن الواقعة جرى تسجيلها بواسطة كاميرات المراقبة بمقر النقابة.

وكان حمو بيكا، نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

وقال المحامي ياسر قنطوش، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه تم تفريغ محتويات كاميرات المراقبة في محضر رسمي في النيابة -مقر إقامة المتهم، ولم يصدر بعد قرارًا بضبطه وإحضاره.​​