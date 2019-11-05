العراق / وكالة "فرانس برس" : القوات الأمنيّة تستخدم الرصاص الحيّ ضدّ متظاهرين قرب...

وكالات - إستخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي اليوم، الاثنين 4 نوفمبر 2019، ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، حسب ما أفاد شهود عيان.

وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 أكتوبر ، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.