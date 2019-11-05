الجيش المصري يعلن مقتل 83 "تكفيريّاً" في شمال ووسط سيناء

وكالات - أعلن الجيش المصري اليوم، الإثنين 4 نوفمبر 2019، مقتل 83 تكفيريّا ومقتل وإصابة ثلاثة من عناصره في شمال ووسط سيناء حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش.
وجاء في بيان للجيش بثّه التلفزيون الرسمي "أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم (الاثنين) عن القضاء على عدد 77 فردا تكفيريّا عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع ... بشمال ووسط سيناء".
وأضاف البيان "كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 أفرد تكفيريين شديدي الخطورة".
وأضاف البيان "نتيجة للأعمال القتاليّة الباسلة لقوّاتنا المسلّحة بمناطق العمليّات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و2 جندي أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية"، دون توضيح التفاصيل.
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