صحيفة جزائريّة : عصابة "يهوديّة تونسيّة" بفرنسا حاولت تحطيم تسويق التمور الجزائريّة

كشف عبد المجيد خبزي، عضو لجنة التجار والحرفيين الجزائريين محاولة عصابة "يهودية تونسية" بفرنسا تحطيم تسويق التمور الجزائرية.
وأوضح في حديث لصحيفة "النهار" الجزائرية اليوم، الإثنين 4 نوفمبر 2019، أن يهود مرسيليا حاولوا التحكم في الأسواق الجزائرية عن طريق المصدرين.
وقال إن البعض من تمور الجزائر من نوعية "طولقة" تذهب إلى تونس وتسوق على أنها تونسية.
وتأسف خبزي من تصرف بعض الجزائريين الذين تواطؤوا مع هذه العصابة اليهودية التونسية، وسمحوا لها بتسويق المنتوج الجزائري على أنه تونسي.
وأشار المتحدث إلى أن وزارتي التجارة والفلاحة تفطنتا وتحاولان التصدي لهذه العصابة، قصد إسترجاع مكانة تمور طولقة الجزائرية في السوق العالمية.
وقد قامت تونس بتصدير تمور من صنف دقلة نور، يرجح أنها جزائرية.
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