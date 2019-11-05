العراق.. الأمن يواجه المتظاهرين بالرصاص

يواصل آلاف العراقيين احتجاجاتهم الحاشدة ضد الحكومة، في مختلف أنحاء البلاد، فيما فتحت قوات الأمن النار على محتجين في بغداد وقتلت 5 منهم، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد بيان صادر عن المتظاهرين في ساحة التحرير أن الاعتصامات والتظاهرات المليونية مستمرة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

وذكر البيان أن المطالب تتمثل في إقالة حكومة "القناصين" وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد.

إطلاق رصاص على المحتجين

وقالت سكاي نيوز عربية إن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية، أسفرت عن مقتل 5 محتجين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر أمنية وطبية لرويترز إن أحد القتلى سقط بالرصاص الحي، فيما قتل الآخرون بسبب استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء أن مجموعة من المحتجين عبروا الجسر وأضرموا النيران في مطعم، مما دفع قوات إنفاذ القانون إلى التعامل معهم، دون أن يحدد طبيعة هذا التعامل.

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وفي أماكن أخرى في جنوب العراق، احتشد 5000 على الأقل من المحتجين في مدينة الديوانية. وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن معظم المكاتب الحكومية والمدارس أغلقت أبوابها.

استمرار قطع الطرق

في المقابل، أغلق محتجون في الناصرية والديوانية وبغداد الطرق ومقرات حكومية معنية بالجوازات والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، كشف قائد عمليات شرطة بغداد أن المتظاهرين قطعوا 48 طريقا، اليوم الاثنين، في العاصمة.

وقالت السلطات الأمنية إنها ستبدأ في اعتقال الأشخاص الذين يغلقون الطرق ويمنعون غيرهم من العراقيين من الحصول على ما يحتاجونه بشدة من الدواء والغذاء.

هذا وما تزال العمليات في ميناء أم قصر، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج والذي تصل عبره معظم واردات البلاد، متوقفة منذ يوم الأربعاء.