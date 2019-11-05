وزيرا الخارجية والري بالسودان يتوجهان إلى أمريكا للمشاركة باجتماع سد النهضة

توجه وزيرا الخارجية والري السودانيين، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول سد النهضة دعت له الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير الريوالموارد المائية ياسر عباس، توجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول ”سد النهضة“.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة دعت للاجتماع لوزارة الخارجية والري بدول
ذكرت أن اللقاء سيعقد الأربعاء لمناقشة الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة.
وأعلنت الخرطوم رسميا مشاركتها في اجتماع مع القاهرة وأديس أبابا تستضيفه واشنطن، بشأن سد النهضة الإثيوبي.
كما أعلنت أديس أبابا، أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر، سيشاركون في الاجتماع أيضا.
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