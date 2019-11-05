موقع روسي: الفنادق في مصر مؤمنة بشكل جيد

أوضح موقع 1re الروسي أن التاريخ الدقيق الذي سيتمكن فيه الروس من العودة إلى منتجعات البحر الأحمر غير معروف ، لكن لا أحد يشك في أن هذا ممكن.



وأوضح الموقع أن مصر اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة للسياح الذين يصلون إلى البلاد. ليس كل مطار أوروبي يستطيع الآن التباهي بهذا.



وأشاد الموقع بالتأمين الجيد للفنادق في شرم الشيخ

والغردقة، موضحا أنها تحت حراسة جيدة.



وأشار الموقع إلى أنه في أكتوبر 2019 ، عُقد منتدى روسيا في سوتشي، وتم خلاله ، وفقًا لممثلي مصر ، التوصل إلى اتفاقات بشأن الافتتاح الوشيك لمطاري الغردقة وشرم الشيخ للسياح الروس.