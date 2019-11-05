لقاء خليجي بمسؤولين أميركيين

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

واستعرض اللقاء وجه الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة الأميركية، في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس يومي 30 و31 سبتمبر الماضي.