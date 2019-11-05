اخبار العالم

لقاء خليجي بمسؤولين أميركيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

واستعرض اللقاء وجه الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة الأميركية، في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس يومي 30 و31 سبتمبر الماضي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء خليجي بمسؤولين أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا