لقاء خليجي بمسؤولين أميركيين

واستعرض اللقاء وجه الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة الأميركية، في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.
كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس يومي 30 و31 سبتمبر الماضي.
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