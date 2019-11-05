بوكيل يزور مركز التحالف الإسلامي

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وناقشا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تنسيقه للمبادرات في كل من المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
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