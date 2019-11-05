واستمع المشاركون في القمة إلى عدد من الآراء والمبادرات التي أكدت على أهمية تعزيز الحوار بين المجتمع ودور البرلمانات باعتبارهما ركنا مهما يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع، وأكد المشاركون أهمية الحاجة للتجارة الحرة والعادلة والاستثمار المفتوح، واقترحوا حزمة من المبادرات لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز المبادئ التجارية، وسرعة حل الخلافات.
مواضيع القمة
- دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح
- الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية
- حل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ في القمة السادسة لرؤساء برلمانات G20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.