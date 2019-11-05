آل الشيخ في القمة السادسة لرؤساء برلمانات G20

افتتحت رئيسة مجلس المستشارين الياباني أكيكو سانتو في طوكيو أمس، أعمال القمة السادسة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين G20 ، التي يستضيفها البرلمان الياباني، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ويرأس وفد مجلس الشورى فيها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

واستمع المشاركون في القمة إلى عدد من الآراء والمبادرات التي أكدت على أهمية تعزيز الحوار بين المجتمع ودور البرلمانات باعتبارهما ركنا مهما يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع، وأكد المشاركون أهمية الحاجة للتجارة الحرة والعادلة والاستثمار المفتوح، واقترحوا حزمة من المبادرات لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز المبادئ التجارية، وسرعة حل الخلافات.

مواضيع القمة

- دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح

- الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية

- حل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة