مجلس شؤون الأسرة يستقبل وفدا إثيوبيا رفيعا

استقبل أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري وفداً زائراً رفيع المستوى من إثيوبيا تترأسه وزيرة الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيلش آيشيت ترافقها أبية يوسف رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية لدى البرلمان الإثيوبي، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية بوزارة الخارجية الإثيوبية ومنظمة العمل الدولية ومكتب رئيس الوزراء.

ويطلع الوفد الذي ينهي زيارته للمملكة في 9 نوفمبر على جهودها في العمل الاجتماعي والتنموي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم بين المملكة وإثيوبيا.

وشددت التويجري على العلاقة الوثيقة بين البلدين وحرص قيادتيهما على توثيق العلاقات بينهما. تلا ذلك تبادل الحديث حول العمل الاجتماعي وسبل التعاون المشترك، كما عُقد بعد الاستقبال اجتماع جرى خلاله تقديم عرض تعريفي عن مجلس شؤون الأسرة، ومناقشة قضايا المرأة والطفل وتمكين الأسرة.

وشكرت آيشيت مجلس شؤون الأسرة على حسن الاستقبال والضيافة، ونقلت شكر بلدها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، مشيدة بجهود المملكة في العمل الاجتماعي والتنموي والتقدم الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.