عودة معتقلين أردنيين من إسرائيل خلال أسبوع

جمال إبراهيم (عمّان) أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن «المعتقليْن الأردنيين لدى الاحتلال الإسرائيلي هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي سيعودان إلى الأردن قبل نهاية الأسبوع». وقال الصفدي في تصريح أمس بعمّان «عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر». ويأتي إعلان الصفدي بعد أيام من إلقاء الأجهزة الأردنية القبض على متسلل إسرائيلي إلى الأراضي الأردنية جرت إحالته إلى التحقيق، أسوة بمبدأ المعاملة بالمثل، فيما طالب نواب أردنيون عدم إطلاق سراح السجين الإسرائيلي إلا بعد استرداد جميع الأسرى الأردنيين البالغ عددهم 22 أسيراً. وقال الصفدي في بيان لوزارة الخارجية، إن «إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع».

وأوضح أن «الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية».

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