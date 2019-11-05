الجيش المصري: القضاء على 83 إرهابياً منذ نهاية سبتمبر

أحمد عاطف (القاهرة) أعلن الجيش المصري القضاء على 83 إرهابياً خلال حملاته منذ نهاية سبتمبر الماضي. وذكر الجيش المصري، في بيان عبر متحدثه الرسمي أمس، أنه «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية». وأوضح أنه تم القضاء على 77 فرداً تكفيرياً، عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، مضيفاً: أنه «تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة».

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