تدمير مخازن الذخائر للطائرات التركية المسيرة في معيتيقة ومصراتة

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تواصل مقاتلات سلاح الجو الليبي غاراتها الجوية على تمركزات الميليشيات المسلحة في مدينتي مصراتة وطرابلس، ما أسفر عن تدمير عدد من مخازن الذخائر للطائرات التركية المسيرة في الكلية الجوية بمدينة مصراتة. وقال الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي إن الغارات الجوية استهدفت مخازن للذخيرة والأسلحة في معسكر الحامة، مواقع بميناء مصراتة والقسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، وإحداها بغرفة عمليات تابعة لمجموعات الميليشيات المسلحة داخل القاعدة الجوية.

وأكد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي استهداف سلاح الجو للمسلحين في عين زارة، خلة الفرجان، محور العزيزية، مشيراً إلى أن الغارات الجوية مستمرة ضد الميليشيات المسلحة والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار إلى أن القوات الجوية الليبية تُحكِم السيطرة على كافة مناطق العمليات، لافتاً إلى أنه سيتم تمركزٍ أو تحرّك مشبوه. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وعين زارة ومشروع الهضبة وطريق المطار، وذلك وسط تقدمات للقوات المسلحة الليبية وانسحاب مسلحي الوفاق من عدد من المناطق بضواحي طرابلس.

إلى ذلك، أكدت غرفة عمليات الكرامة أن غاراتها الجوية استندت إلى معلومات وفرتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الليبي، مشيرة إلى أنها رصدت أماكن متفرقة للمسلحين التابعين للوفاق خاصة في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية ومطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وكشفت مصادر الاستخبارات الليبية عن أماكن تخزين وتجهيز الطائرات التركية المسيرة، مشيرة إلى أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها. وأكدت غرفة عمليات الكرامة، في بيانها، أن الضربات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات، وعادت لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح. بدوره، أعلن مدير مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لطفي الطبيب، أنه لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الرحلات الجوية إلى المطار، في ظل خضوعه لصيانة شاملة. وأضاف الطبيب، في تصريحات صحفية أن الرحلات اليومية ستعود في وقت قريب بعد انتهاء الصيانة، مشيرًا إلى أن الرحلات الجوية مقتصرة على الإسعاف الطائر حاليًا.