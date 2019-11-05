أهالي سقطرى يعرون مخططات «الإصلاح»

بسام عبدالسلام (عدن)

تظاهر الآلاف من أهالي سقطرى في مدينة «حديبوه» لفضح وتعرية المخططات التخريبية التي يقودها حزب «الإصلاح الإخواني» لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي بين أبناء الأرخبيل.

وتوافد أبناء سقطرى إلى ساحة الاعتصام أمام بوابة مبنى السلطة المحلية في شارع العشرين للتأكيد على مطالبهم بإقالة المحافظ رمزي محروس الموالي لحزب «الإصلاح» وإنهاء العبث «الإخواني» داخل الجزيرة. ورفع المتظاهرون شعارات رفضت الاستمرار بحكم «الإخوان» وسياسة التفرقة ونشر الفوضى التي ينتهجونها من أجل إعاقة جهود التنمية التي يشهدها أرخبيل سقطرى.

وجاءت تظاهرة أبناء سقطرى عقب محاولة حزب «الإصلاح» من تسيير تظاهرة داخل مدينة «حديبوه» لأجل تزوير مطالب الأهالي لتأييد بقائهم في السلطة والاستمرار في حكم الجزيرة بالقوة.

وأفاد عدد من المشاركين في الاعتصام لـ «الاتحاد» أن «حزب الإصلاح الإخواني قام بتجميع موظفين من مؤسسات حكومية وعناصر أمنية وعسكرية من مواقعها من أجل إجبارهم على الخروج في تظاهرة تؤيد بقائهم في السلطة»، موضحاً أن «المخطط الإخواني جرى إفشاله من قبل أبناء الجزيرة الذين توافدوا بالآلاف إلى ساحة الاعتصام لإيصال رسالة الحقيقية بضرورة إنهاء سلطة الإخوان وعبثهم داخل الأرخبيل». وأضاف أن إقالة المحافظ رمزي محروس بات ضرورة ملحة عقب فشل إدارته في تسيير شؤون المحافظة، لافتاً إلى أن المتظاهرين خرجوا تحت الأمطار الغزيرة لقول كلمتهم وتأكيد مطالبهم بإقالة المحافظ ووضع نهاية لسلطة «الإخوان» في الجزيرة المعرقلة لجهود التنمية والخدمات الهادفة لتطوير ونمو الجزيرة.

وأشار القيادي المحلي في سقطرى عبدالجبار محمد صالح أن أبناء الجزيرة سيرابطون في الخيام التي نصبوها أمام بوابة المحافظة حتى الاستجابة لإقالة محافظ «الإخوان» رمزي محروس. وأضاف «سلطة الإخوان تسعى لزعزعة الاستقرار في المحافظة وإعاقة المشاريع التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها من قبل الأشقاء في دول التحالف العربي، سلطة الإصلاح تحاول الترويج لأخبار كاذبة حول حقيقة التظاهرات والاعتصامات السلمية التي يجري تنفيذها من قبل أبناء الجزيرة».