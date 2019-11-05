كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ"الحوثيين" شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الإثنين، محاولات تقدم لجماعة "الحوثيين" الإرهابية، في محافظة الجوف اليمنية على الحدود مع السعودية.

وأعلن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل باتجاه مواقع محررة في منطقتي الوجف وقشعان بمديرية خب والشعف، شرق الجوف"، مؤكداً على "إحباط محاولات الحوثيين، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد"، حسب ما نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".

هذا وجدد طيران التحالف العربي، غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأوضحت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة بني معين في مديرية رازح غرب صعدة.

في سياق الغارات الجوية أيضاً، نفذ التحالف العربي غارتين جويتين على مديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".