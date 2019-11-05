كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساحة التحرير العراقية تطالب في بيان بإقالة "حكومة القناصين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر بيان من ساحة التحرير في العراق، مساء اليوم الإثنين، وشدد على "ضرورة إستقالة حكومة القناصين، التي امتلئت أيديهم بدماء المتظاهرين".

وأوضحت ساحة التحرير، في البيان "منذ أن أعلنا عن الاعتصام السلمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى يومنا هذا، ونحن نُقتل ونُقمع بقنابلهم ورصاصهم في كل ساعة.

وتابع البيان، "وكل هذه الدماء الطاهرة لم تحرك ضمائر مجلس النواب والحكومة والكتل السياسية، الذين تجاهلوا واستخفوا بمطالب المتظاهرين، ويراهن السياسيون على نفاد صبرنا وعدم استمرارنا في الاعتصام السلمي، وتمزيق التضامن الشعبي معنا".

كما أكدت ساحة التحرير في البيان، على أن الاعتصامات والتظاهرات المليونية مستمرة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

وذكر البيان أن المطالب تتمثل في إقالة "حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين" وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد.

وحذر البيان في الختام من أنه "لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك خطوات تصعيدية أكبر".

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هذا وقتل خمسة أشخاص على الأقل، في وقت سابق من اليوم، بعد أن فتحت قوات الأمن العراقية النار في بغداد على المحتجين، الذين واصل الآلاف منهم الاحتشاد في أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية منذ عقود.

وأسفر العنف ضد المتظاهرين على مقتل ما يزيد على 250 عراقيا في المظاهرات، التي انطلقت مع بداية أكتوبر، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.