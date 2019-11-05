كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عشائر كربلاء تمهل الحكومة العراقية 72 ساعة لتسليم قتلى المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمهلت عشائر كربلاء، مساء اليوم الإثنين، الحكومة العراقية 72 ساعة، لتسليم قتلى المتظاهرين من شباب المحافظة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وانحي المتظاهرون من محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، مساء اليوم، بعد استجابة القوات الأمنية لشروطهم باستبدال العلم الإيراني بعلم عراقي.