كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من إيران بعد إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، العقوبات الأمريكية الجديدة بـ"عقوبات جوفاء"، وذلك في أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية، التي طالت مسؤولين عسكريين وسياسيين ومقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية "جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتابع موسوي، "العقوبات تأتي في إطار نظرة الغطرسة الأمريكية لبقية دول العالم والقضايا الدولية الهامة في العالم"، متابعا "إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية".

كا أشار إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أشخاص، بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الأربعين لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

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واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.