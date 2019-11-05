كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من إيران بعد إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصف عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، العقوبات الأمريكية الجديدة بـ"عقوبات جوفاء"، وذلك في أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية، التي طالت مسؤولين عسكريين وسياسيين ومقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية "جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية.
وتابع موسوي، "العقوبات تأتي في إطار نظرة الغطرسة الأمريكية لبقية دول العالم والقضايا الدولية الهامة في العالم"، متابعا "إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية".
كا أشار إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أشخاص، بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الأربعين لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.
واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
هذا وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة، أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وإبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومجتبى خامنئي "نجل المرشد الإيراني".
ويأتي هذا القرار في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.
هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، مساء اليوم، بأنه "من المهم تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران"، ووصفتها بـ "فترة مظلمة في تاريخ الخارجية الأمريكية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن "الخارجية ستحتفي بالرهائن وعائلاتهم، ونطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها".
وأوضحت أورتيجاس، أن الإدارة الأمريكية تعمل من خلف الستار على الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحرير كل رهينة أمريكية".