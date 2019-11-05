فيديو: يونس الميموني
حمل سكان حي القصبة اليوم الاثنين، بطنجة، مسؤولية سلامتهم من خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط إلى السلطات المختصة التي وعودتهم سابقا بالإسراع في عملية إصلاح البنايات المهددة بالانهيار المتواجد داخل المدينة القديمة.
وكشفت الساكنة لـ”اليوم24″ أن عملية ترميم البنايات الآيلة للسقوط تسير بوثيرة بطيئة، حيث يستخرج العاملون مخلفات البناء منذ حوالي شهر من المنازل المتواجدة داخل الحي بطريقة يدوية، قبل أن يقومو بتصحيح الأساسات وترميم الجدران.
وأضافت الساكنة، أن هذه البنايات أصبحت تهدد سلامة كل من مر بالحي على رأسهم السياح الأجانب الذين يزورون بكثرة أحياء المدينة القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شهود يحكون تفاصيل سقوط منزل في طنجة: نعيش رعبا..وعدونا بالإصلاح والنتيجة انهيار منزل وأخرى مهددة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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